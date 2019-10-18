Эвакуировали десятки человек: в Москве загорелся реабилитационный центр

В пятницу, 18 октября, на северо-востоке Москвы в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних случился пожар. По предварительным данным, огонь охватил подвал здания. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Из здания эвакуировали 74 ребенка и 16 сотрудников. Их перевели в соседний корпус. В результате пожара пострадавших нет, передает ТАСС.
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