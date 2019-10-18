На борту рейса Пхукет-Москва умер годовалый ребенок

Самолет Airbus A330, направлявшийся из Пхукета в Москву, совершил экстренную посадку в Казани из-за ухудшения самочувствия маленького ребенка. Прибывшие на место медики констатировали смерть малыша, передает РИА Новости.
По предварительным данным, погибший ребенок был гражданином Израиля. В момент происшествия на борту лайнера находились 274 пассажира, включая 12 членов экипажа. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Давайте поиграем!
В каком возрасте вы лишились девственности, и как это происходило?
Почему Америка богаче всех?
Отношения со старым мужчиной.
Козел
Стыдно быть девственницей
Ваше любимое занятие когда вы дома одни?
Опротивел секс. Это естественно?
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?