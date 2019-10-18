На видео попало жуткое ЧП в метро

Случившееся сняли на видео камеры метрополитена. На кадрах видно, как мужчина теряет сознание. Упав, он случайно сталкивает одну из женщин прямо на пути. Удар оказался настолько сильным, что она потеряла сознание.
Остальные пассажиры быстро отреагировали на ситуацию и жестами предупредили машиниста о произошедшем. К счастью, поезд успел остановиться в нескольких метрах от женщины, передает EuroNews.
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