Мужчина в маске Джокера с топором ворвался в школу в Дагестане

Инцидент произошел в одной из школ дагестанского села Уллуая. Мужчина а маске Джокера и с топором ворвался в актовый за "360" со ссылкой на RenTV.
В учебном заведении отмечали "День здоровья". Нападавший объяснил, что громкая музыка и шум мешает спать его маленькому ребенку. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину. Он извинился за свой поступок.
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