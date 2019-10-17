В аэропорту Шереметьево на взлетную полосу выбежала лиса

В аэропорту Шереметьево перед Boeing 747 выбежала лиса. Курьез попал в объектив камеры.
На кадрах видно, что лайнер готовится взлетать, но тут на полосе появляется животное. Пилоты пропустили зверя вперед, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". Лиса не спешила пересекать полосу, но как только рев двигателей усилился, бросилась наутек.
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