В Красноярске вандалы подожгли памятник героям ВОВ

В Красноярске неизвестные подожгли венок возле памятника героям Великой Отечественной войны. Огонь повредил часть мемориала: пострадали имена и звезды Вечного огня.
В администрации Кировского района, где произошел инцидент, пообещали восстановить памятник. Местные власти также направили заявление в полицию, сообщает РИА Новости.
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