Под Москвой мужчина попытался спасти собаку и упал в колодец

В городском поселении Хотьково мужчина попытался спасти угодившую в колодец собаку, но упал в него сам. Прохожие услышали крики о помощи и вызвали экстренные службы.
Прибывшие на место спасатели помогли владельцу и животному подняться на поверхность. Как уточняет сайт "Подмосковье сегодня", при падении мужчина получил ссадины и царапины. Пострадавшего передали медикам.
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