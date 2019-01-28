Житель Ростова разнес самолет и был снят с рейса

В ростовском аэропорту Платов пассажира, устроившего пьяный дебош на борту самолета, сняли с рейса и доставили в местный отдел полиции. Об этом сообщает портал rostovgazeta.ru.
К правоохранителям обратился командир судна, собиравшегося вылететь в Санкт-Петербург. По его словам, мужчина грубо нарушал порядок, отказывался садится на свое место и буянил.
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