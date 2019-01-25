Известный лектор‑музыковед умерла в Москве

Умерла ведущий лектор-музыковед Московской филармонии Светлана Викторовна Виноградова. Ей было 92 года.
Прощание состоится 26 января на Николо-Архангельском кладбище, где после чего пройдет кремация, пишет сайт "Комсомольская правда". Напомним, что Виноградова активно занималась популяризацией музыки и воспитанием молодых слушателей. Творческая деятельность Светланы Викторовны продолжалась около 70 лет.
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