Редактор РИА Новости срочно госпитализирован из-за инфаркта

Обвиняемого на Украине в измене родине главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского госпитализировали из зала суда. Недавно журналисту было плохо, у него случился сердечный приступ, передает РИА ФАН.
Тюремный фельдшер заявил, что Кирилл перенес инфаркт, пишет RT. Из суда журналист был доставлен в медицинское учреждение для оказания первой помощи. После этого врачи примут решение о возможности его дальнейшего участия в судебных заседаниях, сообщает телеканал "360".
Оперная дива объяснила свое решение
Певица рассказала о наследнике
Образ певицы многие назвали неудачным
Лере не удастся посидеть дома