Ведущего Первого канала втянули в жестокую драку в прямом эфире

Военный корреспондент Первого канала подвергся нападению во время прямого эфира из Донецка. Человек в военной форме пытался вытолкнуть Семена Пегова из кадра.

Неизвестный напал на военкора и руководителя проекта WarGonzo, когда тот выступал в эфире программы "Время покажет". Ведущий Артем Шейнин задал Пегову вопрос об убийстве главы ДНР Александра Захарченко. Корреспондент начал отвечать, и тут на него набросился мужчина в камуфляже. Оба на мгновение пропали из кадра, а затем на месте съемки завязалась драка.

Семен Пегов вернулся в эфир и отметил, что обстановка в Донецке нервная. "Такие люди, как этот парень, которые не могут себя удержать в руках, – они не с нами. Мы ни на секунду не расслабились, ни на секунду не дали волю эмоциям", – заявил журналист.

Военкор прокомментировал ситуацию, назвав ее провокацией. Прямое включение продолжилось без происшествий, передает телеканал "360".

В эфире показали кадры последнего интервью с убитым Захарченко и комментарии близких друзей. Пегов рассказал, как познакомился с Захарченко в аэропорту Донецка после выборов в ДНР. Тогда глава самопровозглашенной республики приехал к месту самых ожесточенных боев за рулем джипа с автоматом наперевес. Они вместе попали под обстрел из "Градов" со стороны ВСУ, напоминает РИА ФАН.

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб 31 августа во время взрыва в кафе "Сепар". Его похоронили 2 сентября на кладбище "Донецкое море". Киев свою причастность к теракту отрицает. Однако задержанные после случившегося в Донецке признались в работе на украинские спецслужбы.

Кто именно напал на Семена Пегова, каковы были его мотивы - пока неизвестно.