Пьющего в самолете пассажира оставили в аэропорту

В одном из столичных аэропортов пилоты попросили вывести из готовящегося к взлету лайнера пассажира. Летчиков смутило, что мужчина начал пить спиртное, как только ступил на борт, передает newizv.ru.

В самолет вызвали правоохранителей, и они сняли мужчину с рейса. В отношении пассажира составлен протокол об административном правонарушении по статье "Потребление (распитие) алкогольной продукции в общественных местах".







