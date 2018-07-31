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Происшествия

Неожиданный поворот в деле об убийстве москвичками отца-насильника

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Специалист рассказал о ранах, нанесенных 27 июля тремя сестрами мужчине в одном из домов на Алтуфьевском шоссе Москвы. По его словам, смертельной оказалась лишь одна.
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Эксперт напомнил, что всего девушки 17, 18 и 19 лет ударили 57-летнего отца ножом 36 раз. Кроме того, москвича били молотком по голове.

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Сюжеты Москвички убили отца-насильника

По словам специалиста, ушибленные раны не имеют связи со смертью. Неожиданно, но из колото-резаных, как отметил эксперт, только две имеют признаки тяжкого вреда.

"Одна на шее с повреждением трахеи, но она в причинной связи со смертью не состоит. И одна на груди слева – раневой канал идет сверху вниз с повреждением правого желудочка сердца насквозь, диафрагмы и слепо заканчивается в животе", – цитирует собеседника радиостанция "Говорит Москва".

Он отметил, что именно это ранение является причиной смерти. Остальные повреждения специалист назвал поверхностными. Он считает, что девушка, которая нанесла удар в сердце, получит максимальный срок заключения.

Как писали Dni.Ru, девушки признали вину и рассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения с родителем из-за того, что тот долгое время причинял им страдания. Есть информация, что мужчина имел психические отклонения, применял насилие и употреблял наркотики.

Первоначально уголовное дело возбудили по статье "Убийство без отягчающих обстоятельств", но позже девушкам предъявили обвинение в групповом убийстве по предварительному сговору. Наказание по нему может доходить до пожизненного срока.

Автор: Валерия Нарская31 июля 2018, 11:11

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