Странности в деле об убийстве девочками отца-насильника вызвали шок

Три юные москвички зарезали отца-насильника Онкобольной Кобзон госпитализирован Эксклюзивы Закрытие "Дома-2" Главные события столицы

Самое читаемое

"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
Выпущено официальное объявление о закрытии Крымского моста
партнеры
Вторник 31 июля
Лента новостей
09:18
Врач откровенно рассказал об осложнениях у Хабенского
09:10
Актер Васильев неожиданно воскрес в сериале "Сваты"
09:08
Крымские пограничники поймали украинца с рюкзаком патронов
08:55
Мужчина убил свою мать в присутствии ребенка
08:45
Иностранцы устроили драку на топорах во Владивостоке (видео)
08:16
В Пакистане спасли российского альпиниста
00:01
Приезд Зары в Баку вынудил Лолиту выступить с заявлением
22:00
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями
22:00
Младшая дочь растет точной копией Аршавина
21:58
Слабоумие и отвага: бросавшегося на хищников пса съел крокодил (видео)
21:37
"Украл и подарил друзьям": Порошенко обвиняют в госизмене
21:31
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
21:24
Скончалась актриса Наталья Кузнецова
21:07
Елизавета II избавляется от уникального лимузина за 164 миллиона
21:03
Трогательное обращение вдовы к Мурату Насырову
21:01
Олимпийская чемпионка трагически погибла в 38 лет
20:47
Дочь высказалась о беременности Даны Борисовой
20:34
Известная российская спортсменка умерла после тяжелой болезни
20:26
Красавица-россиянка стала жертвой американского маньяка
20:23
Под Нижним Новгородом байкер разбился в ДТП
19:59
В Омске при пожаре погиб четырехлетний ребенок
19:50
"Вдул так вдул": Карпин прилюдно посмеялся над беременной женой
19:49
Что получила Москва от чемпионата мира
19:40
Выпавшая из окна многоэтажки россиянка чудом выжила
19:33
Подросток делал селфи на ЛЭП и умер
19:28
В Татарстане из тонущей машины спасли пьяного водителя
19:03
Избивавший Рапунцель из "Дома-2" муж решился на громкое признание
18:53
В Минске сделали заявление об инсульте у Лукашенко
18:38
24-летний водитель без прав раскурочил четыре машины
18:24
Преобразившуюся Алентову не узнали на дне рождения дочери
18:17
Трое мужчин до смерти забили приятеля деревянной скалкой
18:10
В Уфе 9-летний мальчик выпал из окна многоэтажки и скончался
18:00
Женщина чудом выжила после мощного удара молнии (видео)
17:55
Смертельный наезд BMW на пешеходов попал на видео
17:46
Кухня Путина вызвала переполох
17:42
Красавица Цымбалюк-Романовская показала свои деликатесы
17:29
На Москву надвигается аномальная жара
17:03
В эфире Первого канала озвучили неутешительный диагноз Казаченко
16:59
В страшном ДТП под Уфой погиб мужчина
16:44
Лукашенко исчез после инсульта
16:39
Пьяный Билан устроил дебош на собственной свадьбе
16:37
Стальной губернатор: 71-летний Арнольд Шварценеггер восхитил физической формой
16:22
В Москве годовалый ребенок проглотил шарик и умер
16:16
Украина в панике из-за дерзкой выходки Порошенко
16:01
Стало известно об отравлении Сергея Лазарева
15:49
Известный российский актер гулял с собакой и умер
15:24
Porsche E-Challenge 2018: Гран Туризмо с электрическим огоньком
15:13
Запад поставил крест на Порошенко
15:08
Шепелев взорвался от результатов ДНК-теста на отцовство
15:06
В загадочной истории с пропавшим Boeing поставлена точка
15:00
Мокрая Максакова предстала в одном купальнике
14:54
Героев "Дома-2" постигла печальная участь
14:52
Внучка Ефремова объяснила расставание с Борисом Ельциным
14:21
Украина проиграла России торговый спор
14:06
В Москве прошла церемония прощания с Войновичем
13:58
Россия вошла в число стран с дешевым бензином
13:48
Москва отвесила пендель хамящему Западу
13:43
Дочь Якубовича отказалась работать на Первом канале
13:40
Россияне – самые желанные гости в Греции
13:36
Найден способ защиты от ВИЧ
13:30
Анне Семенович запретили въезд на Украину
13:19
"Реал" намерен купить двух игроков "Челси" за 112 миллионов евро
13:13
Пьяный водитель сбил двух детей
13:10
Совет по цифровой экономике при Совфеде соберется на первое заседание
13:07
Интеллигентная мать побила Волочкову шикарными ногами
12:50
"Распадется окончательно": Россию приготовились рвать на части
12:48
Кто заставляет женщин чувствовать себя уродливыми
12:43
"Полный бред": Украина в ужасе от нового учебника географии
12:31
Правительство Москвы сделало фестиваль Geek Picnic бесплатным
12:19
Три сестры ударили отца-насильника 46 раз ножом и молотком
12:14
Путин ужесточил наказание за организацию азартных игр
12:05
Бывшая жена Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма в одиночестве
12:04
Рецепт корейского блина с зеленым луком
11:59
В США пожаловались на бесполезность антироссийских санкций
11:45
Россиянки назвали минусы серьезных отношений
11:36
Хватал за интимное место: мужа Ани Лорак сняли с другой женщиной в клубе
11:29
Подростки попали в модное рабство
11:25
Уральского следователя оштрафовали за попытку скрыть прогул
11:15
Названа самая здоровая в мире диета
11:03
Новые данные о состоянии тяжелобольного Кобзона
10:53
В Иркутске пьяница обстрелял полицейских с балкона
10:43
Федор Емельяненко рассказал о последнем бое
10:34
"Крыть нечем": украинцы в экстазе от Крымского моста
10:32
Курс рубля загнали в рамки до сентября
10:14
"Вот и все": муж Собчак теряет зрение
10:03
Семьи с инвалидами освободили от взносов за капремонт
09:59
"Про стычки с Володей свекровь не знает": Подольская об отношениях с Пресняковой
09:58
Западные правозащитники назвали условие для посещения Крыма
09:55
В России создадут новый сверхтяжелый самолет
09:46
Ученые вычислили сроки глобальной катастрофы
09:40
ЦБР поддержал рубль
09:30
Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"
09:28
Правительство продлило программу льготного автокредитования
09:21
"Он перенес эту пытку": жена священника пожаловалась на службу в Кремле
09:20
"Одни зубы на двоих": постаревший Галкин стал копией Пугачевой
09:12
На французском пляже нашли бомбу
09:09
Латвия призвала порвать Россию на куски
08:56
В России выявили самого крупного должника
08:44
Молодая жена Преснякова о своей беременности
08:39
Смолов пережил новый позор после провала на ЧМ-2018
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Метастазы в другие органы": рак пожирает Кобзона изнутри
Гнойник лопнул: Гузеевой вынесли приговор
Спутавшаяся с геем Медведева пошла на новое предательство
Новые данные о состоянии тяжелобольного Кобзона
В эфире Первого канала озвучили неутешительный диагноз Казаченко
Глазки-щелочки: покинувшая Россию Барановская изменилась до неузнаваемости
Происшествия

Странности в деле об убийстве девочками отца-насильника вызвали шок

Фото: GLOBAL LOOK press/Simon Katzer
Трагедию, разыгравшуюся 27 июля в одном из жилых домов на Алтуфьевском шоссе столицы, прокомментировала психотерапевт Марина Переверзева. Она предположила, почему сестры не сбегали от родителя-тирана. 
прочитано 3022 раза

Специалист считает, что в этой семейной драме слишком много темных пятен, чтобы делать однозначные выводы о психическом состоянии девушек до и во время убийства. Переверзева полагает, что, если отец действительно был насильником и извергом, это спровоцировало реакцию психики, когда его дочери 17, 18 и 19 лет при самозащите могли убить мужчину.

ПО ТЕМЕ

У убитого тремя девушками отца-насильника нашелся защитник

Три сестры ударили отца-насильника 46 раз ножом и молотком

"Просил трогать его": как отец-насильник творил страшное с тремя дочками

 Москвички убили отца-насильника

Сюжеты Москвички убили отца-насильника

Шокирует не только факт кровавого преступления, но и то, что девушки терпели измывательства, не обращаясь в правоохранительные органы. "В любом случае странно, что три практически взрослые сестры не пытались сообщить в полицию о действиях отца или просто уйти из дома, чтобы избежать насилия и издевательств", — цитирует психотерапевта "Московский комсомолец".

Переверзева предположила, что девочки-подростки были настолько запуганы отцом-садистом, что боялись рассказать о происходящем матери или другим родственникам. По ее словам, надломленная психика могла не выдержать лишь при чрезвычайном событии – например, если бы родитель убил одну из сестер на глазах у других.

Есть информация, что первый случай с изнасилованием извергом дочери произошел еще в 2014 году, когда семья отдыхала в отеле за границей. Утверждается, что, принуждая дочь к этим действиям, мужчина вел себя противоречиво: с одной стороны, заставлял несчастную, но в то же время произносил фразу: "Не смей!"

Стало известно и то, что 30 июля следствие ужесточило обвинение трем сестрам. Если первоначально уголовное дело возбудили по статье "Убийство без отягчающих обстоятельств", то теперь девушкам предъявили обвинения в групповом убийстве по предварительному сговору, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Останкинского суда Анну Селиванову. Наказание по нему может доходить до пожизненного срока.

Однако суд пока не стал арестовывать девушек. Также адвокат потерпевшей стороны Георгий Чугуашвили рассказал, что на суде девушки выглядели потерянно, вели себя скромно, ничего не говорили, только отвечали на вопросы. Кроме того, он заявил, что убитый никогда не применял насилия по отношению к детям. Суд вернется к рассмотрению вопроса 2 августа.

Как писали Dni.Ru, девушки 46 раз ударили отца ножом и молотком. Они признали свою вину и рассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения с родителем из-за того, что тот долгое время причинял им страдания. Есть информация, что мужчина имел психические отклонения и употреблял наркотики.

Автор: Валерия Нарская31 июля 2018, 08:18

комментарии

Политика

В Минске сделали заявление об инсульте у Лукашенко
Украина в панике из-за дерзкой выходки Порошенко
Запад поставил крест на Порошенко
Москва отвесила пендель хамящему Западу

Шоу-бизнес

Страдающий неизвестной болезнью Сергей Жуков не может петь
Приезд Зары в Баку вынудил Лолиту выступить с заявлением
Младшая дочь растет точной копией Аршавина
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак

Проишествия

Закололи во сне: сестры-москвички оказались хладнокровными убийцами
Что грозит зарезавшим отца-насильника юным москвичкам
Яблоко от яблони: психолог объяснила трагедию зарезавших отца девочек
Пять изнасилований: маньяк из Серпухова идет на рекорд

Lifestyle

Красавица-россиянка стала жертвой американского маньяка
Известный российский актер гулял с собакой и умер
"Это мне очень нравится": Пореченков оценил перемены после смерти Табакова
Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта
Шоу-бизнес

Шепелев взорвался от результатов ДНК-теста на отцовство

Москвичка раскрыла порочную связь с телезвездой
Политика

Лукашенко исчез после инсульта

Президент не появлялся на публике
Шоу-бизнес

В эфире Первого канала озвучили неутешительный диагноз Казаченко

Врач рассказал правду

Шоу-бизнес

Кто разбил счастливую семью Ани Лорак

Обольстительница чужих мужей продает одежду в соцсетях

Гороскоп

Астрологический прогноз с 30 июля по 5 августа
Безумные боли и страдания: подробности состояния онкобольного Юдашкина
Совет на выходные
Могут стать помехой: Кончаловский отказался от детей

Фоторепортажи

Стальной губернатор: 71-летний Арнольд Шварценеггер восхитил физической формой
Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"
Беспечная жизнь скандальной жены миллионера
Красавица-официантка снялась голой и вышла замуж за принца

Спорт

"Вдул так вдул": Карпин прилюдно посмеялся над беременной женой
Смолов пережил новый позор после провала на ЧМ-2018
Спутавшаяся с геем Медведева пошла на новое предательство
В убийстве фигуриста Дениса Тена замешана девушка

Регионы

Бес попутал: подмосковный священник зарезал в лесу молодую жену
60 ударов ножом: защищавшая маму девочка погибла от рук многодетного отца
Российский актер скончался после падения в оркестровую яму
Исполнявшего хиты Королевой маньяка отправили за решетку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru