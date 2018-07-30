Две женщины попытались украсть из банка в Москве 870 миллионов рублей

Полиция задержала в Москве двух женщин, которые обманным путем намеревались снять деньги со счета в банке, сообщает сайт "Комсомольская правда". По словам руководителя отделения одного из банков, который обратился в правоохранительные органы, в учреждение пришли две женщины. Одна из них предъявила паспорт на имя клиентки банка и доверенность, которая позволяет снимать средства со счета.



Требуемая сумма в 870 миллионов рублей была переведена гражданкой из одного офиса обслуживания в другой недавно. Это показалось странным сотрудникам кредитного учреждения, после чего они обратились в полицию. Документы оказались поддельными. Возбуждено уголовное дело.