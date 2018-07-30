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Происшествия

Три сестры зарезали отца-насильника: шокирующие подробности убийства в Москве

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Тело 57-летнего столичного жителя полицейские нашли на лестничной клетке дома по Алтуфьевскому шоссе. У мужчины были обнаружены множественные колото-резаные ранения шеи и груди.
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Трагедия произошла 27 июля. Согласно имеющимся данным, есть две версии случившегося. Согласно первой, мужчина под воздействием наркотиков бросился с ножом на одну из трех дочерей и ранил ее. Сестры вступились, отобрали нож и убили отца. По второй версии, девушки  17-, 18 и 19 лет давно планировали убийство родителя-тирана.

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Известно, что мать сестер давно не жила с ними. Глава семейства якобы выгнал ее из дома. Не жил с ними и старший, 20-летний сын покойного.

По словам знакомой семьи, мужчина был психически нездоров – по некоторым данным, у него была шизофрения, передает "Пятый канал". Она уверена, что отец годами насиловал дочерей, бил, издевался и держал их в постоянном страхе. 

Девушек задержали. Они признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом, соощает телеканал "360". Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". 

По словам сына убитого, ему мало что известно об обстановке в квартире на Алтуфьевском шоссе. "Сестры не могли такое сделать. Я не знаю, что на них нашло. Я сам не знаю, кому верить", - цитирует молодого человека РЕН ТВ. При этом он добавил, что девушки давно уже "были потерянные".

Об убитом известно то, что он пачками принимал психотропные таблетки, был религиозным и имел множество отклонений. Так, мужчина запрещал домочадцам произносить слово "обувь" и требовал ставить иконы к его приходу. 

"Был случай, когда отец нашел шерсть от собаки на ковре, он позвал одну из дочерей, под угрозой, приказал чесать их собаку и при нем есть ее шерсть", – приводит слова знакомой семьи Telegram-канал "112". Известно и то, что изверг установил в коридоре онлайн-камеру, чтобы следить за дочерьми. Запуганные, выйти без его ведома или пообщаться с матерью они не могли. 

Еще одна подруга семьи рассказала о том, что мужчина был связан с криминальным миром и был авторитетом. "Нигде не работал, деньги капали на карточку", - заявила она. По имеющейся информации, убитый оказался крупным барыгой.

При обыске его Audi Q7, полицейские обнаружили два килограмма героина, арбалет, пневматическую винтовку, гладкоствольное ружье, три пневматических пистолета, сигнальный пистолет, газовый пистолет "Удар". 

Автор: Валерия Нарская30 июля 2018, 08:21

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