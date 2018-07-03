Балерина лишилась ног после отдыха на катере
На борту судна находились 12 человек. Среди них были десять американцев и два багамца, которые числились членами экипажа.
Неожиданно на катере прогремел взрыв, из-за которого погибла гражданка США. Еще девять человек получили ранения.
Серьезно пострадала 22-летняя артистка балета Стефани Шаффер. Медики диагностировали у нее внутренние травмы и множественные переломы костей, передает Life.ru.
Девушке пришлось ампутировать ноги. Шаффер еще не приходила в сознание – врачи погрузили ее в медикаментозную кому.
Родственники танцовщицы рассказали, что, кроме балета, она увлекалась футболом. На островах Стефани была вместе с матерью, отчимом и сестрой.
Береговая охрана США уже отчиталась. Сотрудники перевезли четырех человек в соседний город, еще шестеро отправились в столицу Багамских островов Нассау. Следователи выясняют причины взрыва.
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