Телефонные террористы заминировали Генпрокуратуру

Ряд ведомств
одновременно "заминировали" по телефону в Москве. Вечером 7 июня в полицию
поступили сообщения о том, что в четырех государственных учреждениях столицы
обнаружены бомбы.
Как сообщает телеканал "360", речь идет о Высшем арбитражном суде РФ в Харитоньевском переулке, Генпрокуратуре на Большой Дмитровке, двух зданиях Следственного комитета – в Техническом переулке и на улице Строителей. Сотрудники правоохранительных органов и спасатели уже выехали по указанным адресам.
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