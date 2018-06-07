Умер один из создателей самолета "Руслан"

На 84-году
жизни после тяжелой болезни скончался известный советский авиаконструктор
Виктор Толмачев, передает телеканал "360". За годы своей работы он принял
участие в разработке и создании почти всех самолетов под маркой "Антонов".
Толмачев был одним из главных конструкторов тяжелых дальних турбореактивных транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия". Как отмечает EG.ru, Ан-124 долгое время являлся самым большим в мире серийным грузовым воздушным судном.
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