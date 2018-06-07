В Домодедово нашли бомбу

В районе села Добрыниха в городском округе Домодедово Московской области в ходе земляных работ при строительстве взлетно-посадочной полосы была обнаружена авиационная бомба времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По данным спасателей, снаряд не представлял угрозы для жизни и здоровья окружающих, отмечает сайт "Подмосковье сегодня". Тем не менее на месте выставили охрану. Бомбу изъяли и уничтожили.
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