Известного американского певца избили в центре Одессы

В центре Одессы избили известного американского певца, ученика Фрэнка Синатры, Билла Уоррена, сообщает сайт "Комсомольская правда". Окровавленного и с подбитым глазом 71-летнего музыканта встретил на Дерибасовской улице один из местных активистов. Он рассказал, что помог иностранцу вызвать полицию и скорую помощь.
Врачи прибыли на место через 25 минут, а вот стражей порядка пришлось ждать больше часа. Билл Уоррен отметил в заявлении, что его избил незнакомец после словесного конфликта.
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