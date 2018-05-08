На "Евровидении" журналиста пырнули ножом

Инаугурация Путина Медведева ушла от Тутберидзе Дом-2 Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
"Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
"Диагноз – рак": Кудрявцева изменилась после страшного известия
партнеры
Вторник 8 мая
Лента новостей
15:49
Ученые раскрыли тайну глобального похолодания
15:32
Писатель помог сыну с сочинением по собственной книге и получил тройку
15:25
36-летняя звезда Голливуда стала мамой
14:56
Страшную болезнь женщина приняла за насморк
14:42
Жених сбежал от ведущей "Дома-2" прямо перед свадьбой
14:29
Разоблачено очередное скотское вранье Порошенко
13:54
К чему снится рыбалка
13:53
Общественные приемные "ЕР" готовятся к Дню Победы
13:45
В холодильнике заброшенного здания в Петербурге найден младенец
13:28
Запад увидел "зловещий сигнал" в инаугурации Путина
13:16
Необычный сын Булановой отметился на шоу Кудрявцевой
13:11
У московских попрошаек отнимут животных
12:56
Как избежать повтора кемеровской трагедии
12:31
Астролога наказали за предсказание о победе Путина
12:31
Поддатый Джонни Депп закатил истерику на улице
12:22
Эксперт: Медведева в Госдуме поддержат не менее 380 депутатов
12:10
Артистка Воробей раскрыла страшные подробности тяжелой болезни дочери
11:55
Порошенко раскусил "коварный план Путина"
11:52
Под Москвой овца устроила переполох на трассе
11:48
Предсказана неминуемая гибель всего живого
11:22
Ирина Шейк и Брэдли Купер официально вышли в свет вместе
11:15
После скандала Эрнст выступил с сообщением о новом жюри шоу "Голос"
11:12
Найдено объяснение "странному" номеру лимузина Путина
11:04
Выявлена неожиданная связь между популярной игрой и долголетием
11:01
В жутком ДТП на юге Москвы пострадали трое
10:42
У Хиллари Клинтон нашли горб
10:38
Как Задорнов: уехавший в Америку Садальский сделал заявление
10:12
Судьба рубля решится через несколько дней
10:04
Пригожин рассказал о связи сына Валерии с певцом-инвалидом
10:02
На юго-западе Москвы троллейбус протаранил столб
09:55
Нарышкин и Грызлов приглашены в Думу на обсуждение кандидатуры Медведева
09:42
Найден способ победить особо смертоносный рак груди
09:32
Ядерный удар России убьет 100 миллионов американцев
09:30
Под Москвой у уборщицы угнали иномарку за 2,2 миллиона
09:22
Народ позлорадствовал из-за сорвавшейся свадьбы Бузовой
09:07
Доказано критическое смещение орбиты Земли
08:53
Пугачева жутко напилась и решила выйти в окно
08:45
"Деваться некуда": российский политик заявил о скором возврате Крыма Украине
08:41
Медведева бросила Тутберидзе ради гея в Канаде
08:25
Белоруссия оправдалась за запрет "Бессмертного полка"
08:05
Скончался Михаил Герман
22:10
Россияне посмеялись над скучающей на инаугурации Поклонской
21:51
"Дичайшая дичь": вид Гурченко в гробу вызвал оторопь
21:48
Путин будет управлять Россией по-новому
21:47
Володин отметил профессионализм кандидатов в вице-премьеры
21:28
Случилась беда: Поклонники собирают деньги для Аллегровой
21:19
Володин: Дума и правительство будут сообща решать задачи
21:11
Загитова колко "ответила" на шокирующее заявление Медведевой
21:11
Безумные регионы: тюменский школьник напугал вора и забрал назад украденное
21:00
Раскоряку Гагарину перепутали с Волочковой
20:58
Турчак: Реализация "майского указа" может стать прорывом в развитии страны
20:36
Меркель собралась в Россию лебезить перед Путиным
20:26
Брюки с лампасами и огромное жабо: Валерию не узнали в Кремле
19:48
Ошарашенная Тутберидзе получила очередной удар
19:45
Пышная присяга Путина заставила Запад трепетать
19:31
Российская сборная унизила братьев-белорусов на ЧМ-2018
19:08
"Уезжаю в Америку": Медведева бежит из страны
18:51
Цымбалюк-Романовская показала грудь в прозрачной блузке
18:43
Малахова обвинили в убийстве в эфире Первого канала
18:05
Догнать Запад: Путин раздал первые указы новому правительству
18:04
Медведев задумал крупные перестановки в кабинете министров
17:39
Долина шокировала безвкусицей на инаугурации Путина
17:19
Турчак: Россия выходит на новый виток развития
16:55
Держись, Севастополь: Киев заговорил о захвате Крыма
16:48
Медведева откровенно об уходе от Тутберидзе
16:45
Жена Янковского объявилась после сообщений о госпитализации
16:33
Секрет Юлии Высоцкой: как много есть и не толстеть
16:24
Андреева убила обильной растительностью на лице
16:23
Трое подростков побили популярного блогера
16:22
Сын Собчак внезапно оказался фанатом Путина
15:57
Ребенок неожиданно вышел из комы после сдачи на органы
15:55
Беременную Костенко обвинили в излишней сексуальности
15:29
История любви Армена и Виталины оказалась плодом больной фантазии
15:18
Мошенники наживаются на покойнике Яковлеве из "Иванушек"
15:13
Плющенко высказался о побеге Медведевой к канадцу
15:10
В жилом доме в Ставрополе прогремел взрыв
15:03
На инаугурации Путина случилась неприятность
14:48
Путин огласил кандидатуру нового премьера
14:40
Выявлена смертельная опасность соцсетей для женщин
14:32
Бузову заметили в жестком иностранном порно
14:26
Стюардесса обвинила пилота в домогательствах во время полета
14:25
Россиянам напомнили о дополнительном выходном дне
14:24
Маленький сын Михалкова произвел фурор
14:04
Съездившим в Крым школьникам из Одессы устроили порку
14:03
Под Москвой две женщины украли из подъезда самокат
13:57
Куда сходить 9 мая
13:50
Володин: С инаугурацией Путина в развитии России наступил новый этап
13:49
Медведев подал в отставку после инаугурации Путина
13:46
Cколько зарабатывают актеры-школьники из сериала "Воронины"
13:32
Хлещет изо всех щелей: 42-летняя Волочкова в ужасе от обильной течи
13:32
Мучимая болью Фандера отказалась от операции
13:18
Возглавившая Бессмертный полк Самойлова взбесила Украину
13:15
Алина Кабаева впервые рассказала о дочери
12:53
Родит на днях: Малахов подтвердил беременность 46-летней Кудрявцевой
12:45
Как проходила инаугурация президента России
12:40
"Смысл всей моей жизни": проникновенная речь Владимира Путина
12:37
Милявская и Буланова утешают Воробей с больным ребенком
12:35
Россия и Китай выводят англосаксов на чистую воду
12:35
Путин отказался ездить на Mercedes
12:34
Иван Ургант купил шикарный особняк за 430 миллионов рублей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Хлещет изо всех щелей: 42-летняя Волочкова в ужасе от обильной течи
История любви Армена и Виталины оказалась плодом больной фантазии
Украинский певец свински обошелся с россиянами на "Евровидении"
Цымбалюк-Романовская показала грудь в прозрачной блузке
Сдает бабулька: россияне переживают за морщинистую Пугачеву
В Сети появились интимные фото Фриске с мужем
Происшествия

На "Евровидении" журналиста пырнули ножом

Фото: GLOBAL LOOK press
Близ стадиона, где проходит "Евровидение", произошло ЧП. На приехавшего освещать песенный конкурс журналиста напал грабитель, ранив его ножом.

Продолжение: Песков рассекретил отношение Путина к Самойловой
прочитано 989 раз

Неизвестный подошел к репортеру, ударил ножом и отобрал деньги. При этом в Лиссабоне в тот момент были повышены меры безопасности и на каждом углу стояли полицейские.

ПО ТЕМЕ

Украинский певец свински обошелся с россиянами на "Евровидении"

Самые странные участники конкурса "Евровидение"

 Евровидение

Сюжеты Евровидение

Журналиста незамедлительно госпитализировали, передает teleprogramma.pro. Сообщается, что угрозы жизни молодого человека, который возглавляет группу греческих фанатов Eurofans на конкурсе, нет.

Известно, что у парня была с собой довольно крупная сумма – четыре тысячи евро, – которая предназначалась для покупки билетов на полуфинал "Евровидения". Грабителю после нападения удалось скрыться.

Напомним, церемония открытия "Евровидения" прошла накануне в Музее искусства, архитектуры и технологии в Лиссабоне. Россию на конкурсе представляет певица Юлия Самойлова с композицией I Won’t Break.

Первый полуфинал конкурса состоится 8 мая на арене Altice в Парке наций. Второй этап, где выступит Самойлова, пройдет 10 мая.

Автор: Михаил Вштанов8 мая 2018, 13:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые странные участники конкурса "Евровидение"

567

комментарии

Политика

Разоблачено очередное скотское вранье Порошенко
Запад увидел "зловещий сигнал" в инаугурации Путина
Порошенко раскусил "коварный план Путина"
"Деваться некуда": российский политик заявил о скором возврате Крыма Украине

Шоу-бизнес

Поддала жару: Волочковой в одних трусах вызвали врачей
Жених сбежал от ведущей "Дома-2" прямо перед свадьбой
Необычный сын Булановой отметился на шоу Кудрявцевой
Поддатый Джонни Депп закатил истерику на улице

Проишествия

На "Евровидении" журналиста пырнули ножом
Воспитательница наказала ребенка питьем кипятка (видео)
19-летнюю красавицу-жену миллионера нашли спящей в подъезде
Репортер избила пощупавшего ее ягодицы футбольного фаната (видео)

Lifestyle

Cколько зарабатывают актеры-школьники из сериала "Воронины"
Звезда сериала "Ищейки" раскрыла интригу нового сезона телешоу
Гибель российского режиссера в Германии назвали нелепой
Вторая серия "Простоквашино" вызвала новый скандал
Шоу-бизнес

Народ позлорадствовал из-за сорвавшейся свадьбы Бузовой

По словам звезды "Дома-2", это был сон, не ставший реальностью
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о связи сына Валерии с певцом-инвалидом

Продюсер сделал важное заявление
Шоу-бизнес

Необычный сын Булановой отметился на шоу Кудрявцевой

Наследник певицы вышел в свет
Политика

Запад увидел "зловещий сигнал" в инаугурации Путина

Журналисты продолжают строить догадки

Гороскоп

Астрологический прогноз с 7 по 13 мая 2018 года
Стало известно о болезни оскандалившегося победителя "Голоса"
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на май

Фоторепортажи

Ирина Шейк и Брэдли Купер официально вышли в свет вместе
Брюки с лампасами и огромное жабо: Валерию не узнали в Кремле
Как проходила инаугурация президента России
"Дети" Фадеева покорили музыкальный Олимп

Спорт

Авербух осадил канадского гея Медведевой
Медведева бросила Тутберидзе ради гея в Канаде
Загитова колко "ответила" на шокирующее заявление Медведевой
Ошарашенная Тутберидзе получила очередной удар

Регионы

Астролога наказали за предсказание о победе Путина
Посадка неисправного Ил-38 под Москвой попала на видео
Я сволочь: нелепые откровения нижегородской матери-убийцы
Безумные регионы: тюменский школьник напугал вора и забрал назад украденное
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru