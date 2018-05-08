Потерявшая голос известная певица умерла при загадочных обстоятельствах

Бельгийская певица Моран скончалась в пригороде Брюсселя. Ей было 57 лет, передает BBC News. Тело артистки нашли в ее квартире. Причина смерти Моран не разглашается.

Примечательно, что несколько дней назад певица дала большой концерт в Брюсселе. Это было ее первое выступление за два года. В 2016-м Моран лишилась голоса и была вынуждена прервать карьеру.