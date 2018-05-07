В Сирии рухнул российский вертолет Ка-52

На востоке Сирии вечером 7 мая разбился российский вертолет Ка-52. Оба летчика погибли в результате крушения.
Тела военных были найдены, их доставили на аэродром, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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