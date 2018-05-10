Егорьевский стрелок покончил с собой в СИЗО

В СИЗО №12 в Зеленограде совершил самоубийство осужденный Илья Асеев. Его труп в камере обнаружили правоохранители, передает РИА ФАН. По факту происшествия проводится проверка.
Асеев был осужден за массовое убийство. Он расстрелял членов мотоклуба в День Победы в 2016 году. В результате происшествия погибли пять человек, пишет Пятый канал.
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