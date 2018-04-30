Москвич взбесился и зарезал собутыльника

В Новой Москве во время застолья мужчина убил знакомого. Как установили правоохранители, друзья выпивали в строительной бытовке. В какой-то момент между ними произошла ссора. Один из мужчин схватился за нож и зарезал своего оппонента, передает РЕН ТВ.
Подозреваемый в убийстве был задержан. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.
У 72-летней артистки перелом
Рядом с Николаем Петровичем круглосуточно дежурит сиделка
Звездный сплетник намекнул на отсутствие таланта у пародиста
Теперь мы знаем, кого ждет Светлана