Отель с отдыхающими обвалился в Тайване

В 22 километрах от города Хуалянь в Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4, передает RT. Один из отелей города в результате обрушился. В Сети появились кадры с места происшествия. Видно, что в момент обрушения здание функционировало. В некоторых окнах частично обвалившегося здания до сих пор горит свет.
Houses in Hualien after magnitude 6.0 earthquake. #earthquake #PrayForTaiwan #taipei #taiwan pic.twitter.com/FGP4IGP3HG— Tyler Yeh (@ty_047) 6 февраля 2018 г.
Официальных данных о пострадавших и жертвах пока не поступало. Местные СМИ сообщают о нескольких разрушенных зданиях, под обломками которых находятся люди, передает "Интерфакс". В городе паника, нарушена работа электросетей. Кроме того, сообщается об утечках газа.
Photos of latest #Taiwan earthquake shared on Line group chat. Stay safe, everyone!! https://t.co/UmXgXH1YBj pic.twitter.com/4CupAQ49sE— Sonia Su 苏妮娅 (@SoniaSu_) 6 февраля 2018 г.
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