В Эстонии микроавтобус с людьми провалился под лед

В 500 метрах от порта Муналайд в Эстонии под лед провалился микроавтобус, передает "Московский Комсомолец". Двоим – мужчине и женщине – удалось выбраться самостоятельно. Очевидцы рассказали, что те находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пострадавших доставили в больницу. Сообщается, что в автомобиле могли находиться еще четыре человека. На их поиски отправлены водолазы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.