В московском метро ребенок упал на рельсы

В столичной подземке вечером 19 февраля случилось ЧП. Девочка упала на рельсы на станции "Чистые пруды" Сокольнической линии, передает сайт "Комсомольская правда".
Машинисту приближающегося поезда пришлось применить экстренное торможение. "Потерпевшая отделалась легким испугом, сейчас ее жизни ничто не угрожает. Медики зафиксировали ушибы, растяжения мягких тканей. Со слов потерпевшей, у нее внезапно закружилась голова, после чего она потеряла равновесие и упала на жесткий путь с края платформы", – заявил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
С пострадавшей работают полицейские. На место происшествия вызвали родителей, сообщает агентство городских новостей "Москва".
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