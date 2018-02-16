В Подмосковье случился сбой в движении поездов

На Савеловском направлении Московской железной дороги произошел сбой в движении поездов. Электричка Москва-Лобня задерживается из-за инцидента с пешеходом, сообщили в пресс-службе перевозчика.
По предварительным данным, мужчина пересекал пути в неположенном месте и получил травму. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Звезда уезжает в Испанию
На Серпуховско-Тимирязевской линии подземки поезда встали намертво
Поклонники пока не готовы узнавать об однополой любви кумиров
Вокруг популярного телеведущего ходит много слухов