Пилот самолета назвал виновных в гибели мужчины в Шереметьево

Пилот гражданской авиации назвал того, кто, по его мнению, виновен в гибели мужчины в аэропорту Шереметьево. Он заявил, что экипаж самолета не несет ответственности за чистоту взлетно-посадочной полосы. Летчик убежден, что ЧП – на совести служб аэропорта.
Напомним, что Следственный комитет проводит проверку, выясняются обстоятельства произошедшего. Ранее удалось установить личность погибшего. Им оказался 25-летний гражданин Армении, который был депортирован из Мадрида, передает НСН.
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