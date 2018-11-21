В Шереметьево самолет раздавил пассажира

В Сеть попала видеозапись с места гибели гражданина Армении на взлетной полосе московского аэропорта Шереметьево. Личность погибшего установлена, сообщает НСН.
Речь идет о гражданине Армении, которого депортировали из Испании на родину. Он должен был сделать пересадку в Москве, но по какой-то причине оказался на взлетной полосе, отмечает телеканал "360". Позже выяснилось, что мужчина устроил дебош на борту лайнера, летевшего из Испании. Его поведение вынудило персонал вызвать правоохранителей, передает Пятый канал.
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