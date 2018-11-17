"Ядерный гриб": в Москве загорелся нефтеперерабатывающий завод (видео)

Ранним утром 17 ноября в районе Капотня на юго-востоке Москвы произошел пожар. Огонь возник на нефтеперерабатывающем заводе: пламя охватило установку высокотемпературной обработки топлива.
Информации о пострадавших нет. Местные жители сообщают об едком запахе. По словам очевидцев, над нефтеперерабатывающим заводом виднеется "ядерный гриб", передает Telegram-канал "Говорит Москва".
На месте происшествия работают 160 сотрудников МЧС. В тушении пожара на заводе задействованы 30 единиц спецтехники. Причины случившегося устанавливаются.
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