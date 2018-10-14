Главного редактора "Эха Москвы" Венедиктова срочно госпитализировали

Алексея Венедиктова положили в хирургическое отделение. В данный момент врачи устанавливают причины недомогания.
В данный момент представители журналисты никак не комментируют происшествие, передает Telegram-канал 112. Известно лишь то, что главный редактор радиостранции "Эхо Москвы" госпитализирован в одну из столичных клиник. Напомним, что Венедиктов работает на "Эхе" почти 30 лет.
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