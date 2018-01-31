В Москве пенсионерка жестоко избила врача

Суррогатная мать родила Маликову Скандальный развод Джигарханяна Отстранение россиян от Олимпиады Тесты и опросы Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
партнеры
Среда 31 января
Лента новостей
19:41
Ученые отчитались о создании гибрида человека и обезьяны
19:28
Россиянин спаивал подростков после знакомства в интернете
19:05
В США заявили о войне с Россией
19:04
Драйвером развития Новой Москвы станет транспорт
19:01
В Перми молодая девушка умерла во время родов
18:57
Российский спортсмен попал под машину в Италии
18:11
Европа душит экономику Украины
18:11
Госдума продлит амнистию капиталов
17:52
Создатель "Кота Леопольда" умер в Германии
17:12
Где найти лучшие товары по привлекательным ценам
16:54
Кому стоит бояться голубого кровавого суперлуния
16:44
Видео со слоном-онанистом вызвало ажиотаж в Сети
16:40
Реновация приходит в Саратовскую область
16:37
Джигарханяна довела до приступа связь сына и бывшей жены
16:18
Меланья Трамп в костюме Клинтон шокировала мужа
16:14
Муж сравнил Ани Лорак со старой бабкой
15:45
Путин извинился перед униженными российскими атлетами
15:41
В Москве пройдет международный рыцарский турнир
15:39
Всеобщее неприятие мужеложства бесит бисексуала Панина
15:30
В жилом доме под Москвой произошел взрыв
15:26
Деньги привлекают секс
15:25
В Петербурге грузовик насмерть сбил ребенка на зебре
15:19
Джигарханяна без сознания срочно увезли в больницу
15:08
Рапунцель проговорилась о странной любви мужа и матери
15:07
НАТО устроило антироссийскую провокацию в Черном море
15:04
Moody's повысило рейтинг облигаций банка "Возрождение"
14:56
Сергей Пенкин: Валерия такая же холодная в жизни, как и на сцене
14:54
Порошенко глупо попиарился на смерти космонавта
14:52
Почему Москве нужна Северо-Восточная хорда
14:52
Соловьев обвинил женщину в драке телеведущих Шевченко и Сванидзе
14:38
Российские стандарты красоты
14:20
Какая из спутниц жизни Дмитрия Тарасова нравится Вам больше
14:17
Неожиданные данные о Фриске ввели в ступор
14:15
Найдены виновники завышения цен на авиабилеты
14:08
Металлодетекторы в метро назвали опасными для здоровья
14:01
Покаяние актера из "Бригады" вызвало скандал
13:55
Розовые мечты Собчак добрались до россиян
13:54
Джигарханян хочет заткнуть рот бывшей жене
13:54
Солнцев вылил ведро помоев на бессовестного Тарасова
13:53
Как будет развиваться Казахстан
13:50
Синее кровавое суперлуние (видео)
13:38
В Москве показали стремительную эволюцию русской кухни
13:38
На Москву обрушился сильнейший за зиму снегопад
13:30
Сын Андрея Малахова покинет Россию
13:29
От Навального сбежали хомяки
13:12
Страшные подробности последних дней Сенчиной
13:10
Белорусам влетело за поддержку России на Паралимпиаде
13:07
Любовный гороскоп на февраль
12:50
Шикарная жизнь Мерьем Узерли из "Великолепного века"
12:33
Как выжить в России
12:31
В России резко подешевел iPhone 8 Plus
12:04
Жена "мажора" Прилучного готовится к появлению детей
12:00
Осужденный на 25 лет брат звезды "Дома-2" умер в тюрьме
11:59
Под Москвой мужчина убил сожителя после ссоры
11:56
Люксовый отдых в Таиланде
11:38
Драка телеведущих из-за Сталина рассмешила россиян
11:35
Джигарханян окончательно освободился от ушлой жены
11:29
Дети рыдают из-за трагедии с Ксенофонтовой
11:15
На севере Москвы случилась авария с автобусом
11:14
Смена пола омолаживает организм
10:49
Ольга Бузова стремительно лысеет
10:36
Корова на льду развеселила мир (видео)
10:36
Известный музыкант отверг грушевидные груди Монро
10:09
Савченко ошарашила нелепым нарядом
10:04
Сенчина перед смертью: Так мне плохо, мочи нет
09:45
Пчела из "Бригады" покаялся за роль в сериале
09:30
Никулин: Гальцев – одержимый человек
09:24
Шокирующее фото избитой звезды "Дома-2"
09:02
Поездка Нарышкина в США обернулась громким скандалом
08:51
Штурм уличила шоу Шепелева в обмане
08:38
Подравшийся в эфире Сванидзе назвал причину конфликта
08:21
54-летняя жена Маликова показала новорожденного сына
08:20
Виновата Украина: США объяснили постоянные атаки на Россию
08:03
Житель Подмосковья получил пулю в лицо за просьбу перепарковаться
22:01
Николая Сванидзе избили в прямом эфире (видео)
22:01
Леонид Гайдай: феномен успеха
21:47
Цымбалюк-Романовскую стравили с Джигарханяном перед камерами
21:35
Звезда сериала "Хор" трагически погибла в США
21:19
Тяжелораненый в перестрелке Невзоров рассказал о покушении
21:07
Пенсионер убил и сжег 20-летнюю жену
21:00
Какие унижения ждут россиян на Олимпиаде в Пхенчхане
20:41
"Единая Россия" поможет Путину провести избирательную кампанию
20:38
Безумные регионы: голый мужчина заставил семью спрыгнуть с балкона
20:28
Подробности обрушения в переходе у метро в Москве
20:06
США готовят подлую провокацию по "кремлевскому докладу"
20:01
В массовом ДТП под Орлом погибли двое полицейских
19:50
Путешествие по Италии: Флоренция
19:38
В переходе у метро в Москве обвалилась крыша
19:27
Бузова унизила Тарасова и Костенко из-за свадьбы
19:22
Какими автоматами вооружилась армия России
19:13
Украинский писатель нуждается в лечении после нападения на Пушкина
18:59
В Подмосковье школьники затушили Вечный огонь (видео)
18:59
Вторая и третья смены в школах уйдут в прошлое
18:47
Родные дети сдали купившую ребенка москвичку
18:19
Кремлевский список Трампа
18:12
Главные составляющие красоты
18:12
Гудзеева жестоко обманула Шаляпина
17:56
Верблюд насмерть затоптал пьяного под Тулой
17:35
"Чем моложе, тем лучше": скандальный Стерлигов ищет послушных красоток
17:23
Кремль драят для возвращения 68-летней Пугачевой на сцену
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Веселая вдова Хворостовского прервала траур ради банкета
Цымбалюк-Романовскую стравили с Джигарханяном перед камерами
Кремль драят для возвращения 68-летней Пугачевой на сцену
У Собчак сдали нервы от вопроса о "гаденышах"
Абсолютно седого Киркорова сняли с юным красавцем
Джигарханян окончательно освободился от ушлой жены
Происшествия

В Москве пенсионерка жестоко избила врача

Фото: Dni.Ru/Леонид Павлюченко
В квартире на Чертановской улице на юге Москвы 60-летняя пациентка напала на реаниматолога. Спастись от пенсионерки врачу помог водитель скорой помощи.
прочитано 937 раз

Утром 31 января родственники 60-летней жительницы квартиры на Чертановской улице обратились в скорую помощь. Они рассказали, что пожилая женщина потеряла сознание. Врачи оперативно прибыли по вызову.

ПО ТЕМЕ

Житель Подмосковья избил сотрудника скорой

В центре Москвы пьяный мужчина избил бригаду скорой

На месте они обнаружили лежащую на полу пенсионерку, от которой сильно пахло алкоголем. Вокруг нее ходили родственники, которые, как считают медики, также были в состоянии алкогольного опьянения. От врачей они потребовали перенести женщину на кровать.

Уложив пациентку, врач-реаниматолог Наталья Хрипунова начала измерять ей давление, однако случайно выронила тонометр и нагнулась, чтобы поднять. В этот момент пенсионерка схватила ее за волосы и принялась со всей силы бить головой об угол кровати, передает "Московский Комсомолец". Спастись от нападения разъяренной пациентки врачу помог водитель скорой помощи.

Наталья Хрипунова сняла побои в травмпункте – у нее были диагностированы ушибы мягких тканей лица и сотрясение мозга. После этого она написала заявление в полицию. Местные правоохранители отметили, что знакомы с этой семьей, поскольку уже не первый раз кто-то из них нападает на врачей.

Отметим, медики часто становятся объектами нападений со стороны нетрезвых пациентов. В частности, в конце ноября пьяный мужчина, лежащий на остановке общественного транспорта в центре Москвы, напал на бригаду скорой помощи, которая хотела ему помочь. Однако тогда врачи не стали писать заявление.

Автор: Геннадий Куприянов31 января 2018, 17:44

комментарии

Политика

Розовые мечты Собчак добрались до россиян
Поездка Нарышкина в США обернулась громким скандалом
"Кремлевский доклад" довел Порошенко до экстаза
Виновата Украина: США объяснили постоянные атаки на Россию

Шоу-бизнес

Ольга Бузова упала в обморок
Джигарханян не может вылечиться
Близкие отвернулись от убитой предательством Кати Семеновой
Джигарханяна довела до приступа связь сына и бывшей жены

Проишествия

Защищавший незнакомку футболист получил два удара ножом в сердце (видео)
Девушка кастрировала любовника за флирт с подругой
У российского хоккеиста внезапно умерла молодая супруга
Застрявший в тоннеле поезд парализовал московское метро

Lifestyle

Покаяние актера из "Бригады" вызвало скандал
Известный музыкант отверг грушевидные груди Монро
Леонид Гайдай: феномен успеха
"Уже украли?": Путин удивил Машкова домашним просмотром "Движения вверх"
Шоу-бизнес

Штурм уличила шоу Шепелева в обмане

Певица возмущена сложившейся ситуацией
Шоу-бизнес

Сын Андрея Малахова покинет Россию

Телеведущий оформил все необходимые документы
Шоу-бизнес

Неожиданные данные о Фриске ввели в ступор

Поклонники пришли в недоумение от открывшейся информации
Шоу-бизнес

Сергей Пенкин: Валерия такая же холодная в жизни, как и на сцене

Артист высказался о своих коллегах по шоу-бизнесу

Гороскоп

Любовный гороскоп на февраль
Самые удачные страны для путешествий в 2018 году
Астрологический прогноз с 29 января по 4 февраля
Пресняков и Подольская ругаются и выясняют отношения

Фоторепортажи

На Москву обрушился сильнейший за зиму снегопад
Красивая история любви Тарасова и Костенко
Роскошная жизнь "мисс бикини" из России
Эротические фото работниц кранового завода

Спорт

Белорусам влетело за поддержку России на Паралимпиаде
Песков поставил на место предателя Родченкова
Какие унижения ждут россиян на Олимпиаде в Пхенчхане
Униженные российские атлеты заставили Запад одуматься

Регионы

Безумные регионы: голый мужчина заставил семью спрыгнуть с балкона
В Подмосковье школьники затушили Вечный огонь (видео)
Жуткие подробности смерти 37-летней красавицы в Подмосковье
В Петербурге приезжий до смерти забил отца
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru