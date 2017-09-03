В Москве внутри иномарки нашли изрезанный труп мужчины

В Москве на Варшавском шоссе в салоне автомобиля Audi было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, он был убит.

Мужчина получил несколько колото-резаных ранений груди и спины, в результате чего, предположительно, и скончался. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России.