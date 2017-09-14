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Происшествия

Страшные подробности расстрела женщины на улице в Москве

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Директор благотворительного фонда медико-социальных программ "Останови" 40-летний Артем Ессе средь бела дня при коллегах расстрелял в Москве свою возлюбленную, приехав к ней на работу в обед. Ревнивец не стал скрываться и сдался прибывшей полиции.
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Артем давно подозревал свою возлюбленную в изменах. Это служило поводом для нескончаемых ссор между ними, доходило даже до рукоприкладства.

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От чего зависит женская ревность

Обезумев от ревности, Артем отправился на работу к изменщице и средь бела дня, на глазах у ее коллег несколько раз выстрелил девушке в спину из боевого оружия. Потом опустился на землю и так дожидался полицию, сообщает МК. Прибывшим стражам порядка убийца рассказал, что он накануне очередной раз поссорился с Еленой из-за ревности. Чтобы любимая не досталась никому, решил ее убить. Пистолет, из которого Артем застрелил девушку, по его собственным словам достался по случаю: кто-то забыл в машине. Полиция обнаружила у убийцы кроме боевого оружия травматический пистолет, нож, перцовый газовый баллончик.

Как пояснил мужчина, встречаться с Еленой они стали еще в 2015 году, познакомившись в общей компании. Они долго жили вместе, планировали общего ребенка, хотя у обоих были свои дети: мальчик у разведенной Елены и дочь у вдовца Артема. Через какое-то время после начала отношений Артем решил поехать добровольцем на Украину, где принимал участие в боевых действиях в Донбассе. Похоже, Елена это не одобряла, потому что по возвращении Артем услышал от девушки, что между ними все кончено. Кроме того, возлюбленная подтвердила своему бывшему мужчине то, о чем он давно и сам подозревал: она ему неверна.

Эти сложные взаимоотношения часто перерастали в ссоры и даже драки: в сумочке убитой обнаружили написанное Еленой заявление в полицию, в котором та обвиняет бывшего сожителя в постоянных побоях. Заканчивается документ просьбой к правоохранителям принять меры к Артему. К слову, благотворительный фонд медико-социальных программ "Останови", которым руководит убийца, занимается в том числе и вопросами семейного насилия. 

Автор: Алексей Минин14 сентября 2017, 19:30

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