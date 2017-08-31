Мотоциклист открыл стрельбу в центре Москвы

Вечером 31 августа в районе дома №14 на Марксистской улице в центре Москвы мотоциклист выстрелил в ногу водителю автомобиля Peugeot, после чего скрылся с места происшествия, передает агентство городских новостей Москва. По предварительным данным, огонь он вел из травматического пистолета. В городе объявлен план "Перехват". Сообщается, что байкер перемещался на синем мотоцикле Aprilia.
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