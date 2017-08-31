В Турции утонул турист из России

В водохранилище Оймапинар в турецком городе Анталья во время туристической прогулки на лодке вместе с семьей погиб 39-летний россиянин Николай Белов, передает Life.ru. Сообщается, что он по неизвестной причине спрыгнул с борта, чтобы добраться до берега вплавь. В какой-то момент мужчина ушел под воду и его больше никто не видел. На место вызвали спасателей и полицию. Ведутся поиски туриста. Отметим, что несмотря на то, что многие уверены, что мужчина погиб, официально он числится пропавшим без вести.