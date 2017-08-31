Под Москвой в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

На 24-м километре трассы "Дон" пассажирский автобус врезался в грузовик. В результате ДТП травмы получили восемь человек, в том числе десятилетняя девочка, передает агентство "Москва".

По предварительным данным, пассажирский автобус протаранил стоящий на дороге грузовик. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП устанавливаются.