Скончался известный российский актер

Умер народный артист России Мухтарбек Кантемиров. Актеру было 83 года. О причинах его смерти пока не сообщается, передает "Газета.ru".

Мухтарбек Кантемиров – представитель знаменитой семьи цирковых наездников, его отец Али-Бек Кантемиров создал первый в России конный цирк "Джигиты Осетии". Сам Мухтарбек был художественным руководителем конного театра "Каскадер". Зрители запомнят его по ролям в фильмах "Русь изначальная", "Марш-бросок", "Не бойся, я с тобой! 1919".