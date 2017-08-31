Boeing вернулся в Домодедово из-за вони в салоне

Самолет Boeing 757, вылетевший из Москвы в Краснодар, был вынужден вернуться в Домодедово. По предварительным данным, во время набора высоты возникла проблема с системой кондиционирования. Пассажиры тут же пожаловались на неприятный запах в салоне, передает РЕН ТВ.

В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

