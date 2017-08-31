В московском бизнес-центре открыли стрельбу

В одном из бизнес-центров в столичном районе Перово произошла стрельба. По данным очевидцев, конфликт разгорелся утром 31 августа в здании, расположенном в 1-м проезде Перова Поля, передает РЕН ТВ.
В результате перестрелки пострадали несколько человек. Все обстоятельства инцидента выясняются.
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