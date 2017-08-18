Пьяный москвич "заминировал" многоэтажку

Житель столицы сообщил о минировании жилого дома на юго-западе города. Приехавшие по вызову спасатели и правоохранители обнаружили в квартире, откуда поступил звонок, мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. "Он не смог пояснить, что именно имел в виду, когда звонил ранее дежурному", – рассказали в пресс-службе столичного управления МВД.

Жилой дом был обследован кинологами. Ни взрывных устройств, ни взрывчатки по указанному адресу не обнаружено. На время проведения операции жильцов многоэтажки эвакуировали. В настоящее время заявитель задержан, передает агентство "Москва".

