Московскую студентку зарезали на романтическом свидании

Рандеву с молодым человеком окончилась для студентки Бауманского университета Анастасии Лисицыной трагедией. На прогулке учащийся того же вуза Иван Ефименко набросился на нее с ножом.

Молодые люди решили отпраздновать годовщину своих отношений. По предварительной информации, парень привел девушку на стадион "Металлург", где пара пила отмечала романтическую дату вином и шампанским.

Вечером Анастасию нашли истекающей кровью. Скорую помощь вызвал сам ее возлюбленный. При этом он заявил, что нашел ее уже раненой, сообщает Mash.

Однако позже студент добровольно сдал нож правоохранителям и сознался в содеянном преступлении. У девушки диагностировали ножевое ранение живота и почки. Полицейские уверены, что причиной конфликта стала ревность.

"Подозреваемый в совершении преступления задержан сотрудниками полиции", – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Возбуждено уголовное дело.

Отметим, преступления на почве ревности совершаются не только молодежью. Несколько лет назад подобный громкий случай произошел в Санкт-Петербурге. Там 34-летний полицейский зарезал жену и ранил ее любовника. После этого он убил себя. Женщина вместе с сожителем пряталась от мужа у подруги и собиралась подавать на развод.

Ранее в Ростовской области охваченный ревностью 86-летний пенсионер убил свою 87-летнюю жену. Престарый мужчина нанес суженой смертельный удар табуреткой. В полицию обратились встревоженные соседи. Наряд прибыл по вызову уже через десять минут, однако спасти женщину не удалось.