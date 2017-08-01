Наркоторговец убил семь человек в Москве

Правоохранители разыскивают наркоторговца, промышлявшего на юго-востоке столицы. От купленного у него зелья скончались семь человек.

За две недели вследствие употребления наркотических препаратов в Москве умерли семь человек. Они покупали запрещенные вещества в районах Люблино, Марьино, Кузьминки и Выхино, сообщает паблик Mash. Возбуждены уголовные дела, наркоторговец объявлен в розыск.

Как писали Dni.Ru, недавно на Азовской улице на юго-западе Москвы задержали 51-летнего мужчину, продававшего психоактивные средства. При досмотре у него обнаружили 11 свертков с гашишем общей массой десять граммов.

Во время обыска в квартире злоумышленника нашли еще полкилограмма гашиша. Следователи ОМВД России по району Зюзино возбудили уголовное дело по статьям "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств" и "Приготовление к преступлению и покушение на преступление".

В начале лета столичные правоохранители пресекли на территории Москвы и области деятельность преступной группы, организовавшей лабораторию по производству особо крупных партий синтетических наркотиков с целью сбыта через интернет, сообщалось в пресс-релизе силовиков. С поличным были пойманы пять россиян, изъято 5,3 килограмма запрещенных веществ.