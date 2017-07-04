В Москве двухлетний ребенок выпал из окна

Днем 4 июля в Москве ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже. По предварительным данным, малыш облокотился на москитную сетку, и та вывалилась под весом его тела.
Ребенок был госпитализирован, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета. По факту происшествия проводится проверка.
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