У москвички отобрали рюкзак с 2 млн рублей

Возле подъезда одного из жилых домов на Можайском шоссе неизвестные напали на 44-летнюю женщину. Грабители избили москвичку и отобрали рюкзак, в котором находилось больше двух миллионов рублей, передает телеканал "360".

Пострадавшая госпитализирована с ушибами мягких тканей головы и переломом надколенника. Возбуждено уголовное дело.