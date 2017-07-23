Умер первый легальный миллионер СССР

Скончался первый легальный советский предприниматель-миллионер Артем Тарасов. О кончине 67-летнего бизнесмена сообщил пресс-секретарь партии "Яблоко" Игорь Яковлев на своей странице в социальной сети Facebook.

Причина смерти не называется. Дата прощания с коммерсантом будет объявлена позднее.

Тарасов считается одним из первых советских кооператоров. Предприниматель стал миллионером в 1989 году, получив зарплату в три миллиона рублей.