Умер первый легальный миллионер СССР

Скончался первый легальный советский предприниматель-миллионер Артем Тарасов. О кончине 67-летнего бизнесмена сообщил пресс-секретарь партии "Яблоко" Игорь Яковлев на своей странице в социальной сети Facebook.
Причина смерти не называется. Дата прощания с коммерсантом будет объявлена позднее.
Тарасов считается одним из первых советских кооператоров. Предприниматель стал миллионером в 1989 году, получив зарплату в три миллиона рублей.
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