Лауреат "Оскара" скончался в 89 лет

Американский актер Мартин Ландау скончался в возрасте 89 лет. Он умер в одной из больниц Лос-Анджелеса.

Мартина Ландау на стало днем 15 июля 2017 года, передает TMZ. Он скончался вскоре после госпитализации из-за "непредвиденных осложнений".

Карьера Ландау была весьма продолжительной, пик славы пришелся на 60-70 годы. Популярность артисту принесла роль в сериале "Миссия невыполнима", за которую он несколько раз был номинирован на премию "Эмми".

Актер работал со многими известными режиссерами, в частности снялся в культовых фильмах "К северу через северо-запад" Альфреда Хичкока и "Эд Вуд" и "Клеопатра" Тима Бертона. За роль Белы Лугоши в "Эд Вуде" он получил статуэтку Американской киноакадемии.

Мартин Ландау родился 20 июня 1928 в Бруклине в семье механика. В детстве мечтал стать иллюстратором, и карьера его началась в издании The Daily News – с художественного оформления колонки импресарио Билла Роуза.

Дебют Ландау на сцене состоялся в 1951 году, а уже в 1955-м он прошел отбор в актерскую студию в Нью-Йорке. Будущая звезда заняла одно из двух свободных мест, на которые претендовали около двух тысяч человек.